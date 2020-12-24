Погибший работал на себя как ИП, у него осталось двое детей. Фото: Следственный комитет

Стало известно имя водителя «маршрутки», застреленного накануне вечером возле станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге. Его звали Алексей Воронихин, вместе с семьей он проживал в Березовском (город-спутник Екатеринбурга).

«Хороший был мужик, в последнее время работал на себя», — рассказал URA.RU руководитель одной из фирм-перевозчиков, знавший Алексея. У погибшего остались жена и двое детей: сын 17 лет и дочь 10 лет.

По данным полиции, Воронихин был зарегистрирован в качестве ИП — выполнял услуги по перевозке пассажиров на принадлежавшем ему автомобиле «Форд Транзит». Когда его застрелили, он сидел за рулем своего «Форда».

По мнению сыщиков, между Воронихиным и стрелявший незадолго до трагедии произошел конфликт: форточка «маршрутки» в водительской двери была приопущена. Найти стрелка и выяснить, что же произошло на остановки возле метро «Уралмаш» в Екатеринбурге, пока не удалось. Поиски стрелявшего продолжаются.

Ранее URA.RU сообщало о том, что неизвестный застрелил человека в маршрутке и скрылся с место преступления. ЧП произошло вечером 24 декабря возле станции метро «Уралмаш». Как сообщили агентству в свердловской полиции, стрелявший скрылся во дворах ближайших жилых домов. Полицейские применили служено-розыскных собак, но это не помогло. На места происшествия найдена гильза, пулю найти не удалось (предположительно она прошла навылет).

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