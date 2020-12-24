Человек от огнестрельного ранения в голову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мужчина, раненый накануне вечером в маршрутке возле станции метро «Уралмаш», скончался в больнице, не приходя в сознание. Об этом URA.RU сообщили в свердловской полиции. Поиски стрелка продолжаются.

«К большому сожалению, пострадавший, которого с места происшествия с огнестрельным ранением доставили в ГКБ №23, скончался утром в больнице, — рассказал URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Врачи делали все возможное…». По словам Горелых, пуля попала раненому в голову, он умер от ран, несовместимых с жизнью.

Сыщикам удалось выяснить личность пострадавшего — им оказался 44-летний водитель, он находился за рулем «маршрутки». Мужчина был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. «На микроавтобусе «Форд Транзит» он занимался перевозкой рабочих из областного центра в Березовский и обратно». У него остались 10-летняя дочь и 17-летний сын», — рассказал Горелых.

Место ЧП Фото: пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области

Для раскрытия преступления на место выезжали начальник уголовного розыска свердловского ГУ МВД Владимир Молодцов, начальник УМВД Екатеринбурга Игорь Озеров, начальник ОП №14 Дмитрий Шишмаков и сотрудники Следственного комитета. «Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сообщил старший помощник руководителя свердловского СУ СК РФ Александр Шульга. Наказание по данной статье — до 15 лет лишения свободы.

Криминалистам удалось обнаружить на месте гильзу, при этом пуля, по данным URA.RU, не найдена (предположительно, она прошла навылет). Найти стрелявшего также пока не удалось — не помогли даже две служебных собаки, обученные работе по следу. «Злоумышленник скрылся во дворах ближайшего жилого сектора, — рассказал Горелых. — Оперативники отрабатывают различные версии произошедшего, в том числе внезапный либо ранее произошедший конфликт».

Накануне URA.RU сообщало о том, что неизвестный застрелил человека в маршрутке и скрылся с место преступления. ЧП произошло вечером 24 декабря возле станции метро «Уралмаш».

Осмотр маршрутки Фото: пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области

Криминалисты ищут пулю Фото: пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области

Маршрутка, на которой ехал пострадавший Фото: пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области

Найти пулю пока не удалось Фото: Следственное управление СКР по Свердловской области

Стрелявший была зарегистрирован в качестве ИП — перевозил рабочих из Березовского в Екатеринбург и обратно Фото: Следственное управление СКР по Свердловской области

Фото: Следственное управление СКР по Свердловской области