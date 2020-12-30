По данным Росстата, на покупку продуктов к новогоднему столу россияне потратят 6,7 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Банк России на 31 декабря 2020 года установил официальный курс доллара на отметке 73,87 рубля (+21,9 копейки). Евро подорожал на 1,55% и составил 90,68 рубля (+47,5 копейки). Последний раз стоимость валюты поднималась выше 92 рублей 23 декабря. Баррель нефти Brent на 31 декабря подешевел на 0,33% и оценен в 51,06 доллара. Цена на нефть сорта WTI опустилась до 47,89 доллара за бочку.

Ситуация в России

Пенсионный фонд России в 2021 году назначит дополнительную выплату неработающим пенсионерам, чей доход ниже минимального в регионе их проживания. Глава фонда Максим Топилин рассказал, что страховые и социальные пенсии по инвалидности будут назначаться без подачи заявления.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что в России с начала 2020 года многие продукты подорожали на 10%. Стоимость гречки выросла на 40%, а цена на огурцы за год выросла на 32,5%, на помидоры — на 19,7%.

Компания «Хонда мотор рус» сообщила, что с российского рынка с 2022 года уйдут новые модели автомобилей Honda. Это связано с изменением мировой автомобильной промышленности.

Росстат опубликовал данные, согласно которым за 2020 год новогодний стол россиян подорожал на 4,56%. В среднем граждане потратят на покупку продуктов 6,7 тысячи рублей. Новогодний стол обойдется дороже для жителей Новосибирской области — на 9,7%.

Ситуация в мире

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят , несмотря на санкции. Политик уверен, что газопровод будет активно эксплуатироваться.

Правительство США повысило пошлины на некоторые товары, ввозимые из Европейского союза. В перечень включены самолетные детали и вина из Франции и Германии.

Открытие «Балканского потока» (фрагмент газопровода «Турецкий поток» на территории Сербии») перенесено на 2021 год . Президент Сербии Александар Вучич заявил, что откроет газопровод 1 января.

Прогнозы и мнения экспертов

Политолог и экономист Никита Масленников рассказал, что миллионы россиян могут потерять работу из-за поправок в «антиотмывочный закон». Эти поправки предполагают, что под контроль налоговиков попадут любые операции с наличностью выше 600 тысяч рублей.

Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко высказал мнение, что начавшийся в 2020 году рост цен на недвижимость, продолжится и в 2021 году. Цены на первичном рынке могут вырасти на 10-12%.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко считает, что курс рубля в ближайшие дни может значительно измениться . По его словам, на курсе валюты может негативно сказаться резкая корректировка цен на нефть.