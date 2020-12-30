Банк России на 31 декабря 2020 года установил официальный курс доллара на отметке 73,87 рубля (+21,9 копейки).
Ситуация в России
Пенсионный фонд России в 2021 году назначит дополнительную выплату неработающим пенсионерам, чей доход ниже минимального в регионе их проживания. Глава фонда Максим Топилин рассказал, что страховые и социальные пенсии по инвалидности будут назначаться без подачи заявления.
Данные Росстата свидетельствуют о том, что в России с начала 2020 года многие продукты подорожали на 10%. Стоимость гречки выросла на 40%, а цена на огурцы за год выросла на 32,5%, на помидоры — на 19,7%.
Компания «Хонда мотор рус» сообщила, что с российского рынка с 2022 года уйдут новые модели автомобилей Honda. Это связано с изменением мировой автомобильной промышленности.
Росстат опубликовал данные, согласно которым за 2020 год новогодний стол россиян подорожал на 4,56%. В среднем граждане потратят на покупку продуктов 6,7 тысячи рублей. Новогодний стол обойдется дороже для жителей Новосибирской области — на 9,7%.
Ситуация в мире
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что газопровод «Северный поток — 2»
Правительство США
Открытие «Балканского потока» (фрагмент газопровода «Турецкий поток» на территории Сербии»)
Прогнозы и мнения экспертов
Политолог и экономист Никита Масленников рассказал, что миллионы россиян могут потерять работу из-за поправок в «антиотмывочный закон». Эти поправки предполагают, что под контроль налоговиков попадут любые операции с наличностью выше 600 тысяч рублей.
Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко высказал мнение, что начавшийся в 2020 году рост цен на недвижимость, продолжится и в 2021 году. Цены на первичном рынке могут вырасти на 10-12%.
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко считает, что курс рубля в ближайшие дни может значительно
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