06 января 2021

Врач назвал неожиданные признаки инфаркта

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , пациент, медсестра, забор крови, центр переливания крови
Адам Тейлор рассказал, что боль в груди может свидетельствовать о приближающемся инфаркте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Признаками наступающего инфаркта являются боль и давление в груди, липкий налет на зубах, кислый привкус во рту и зубная боль. Об этом рассказал профессор Ланкастерского университета (Великобритания) Адам Тейлор.

«Чаще всего на сердечный приступ указывает боль или давление в груди», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Тейлора. По его словам, липкий налет на зубах и кислый привкус во рту могут быть вызваны вредными бактериями, которые, попав в кровоток, спровоцируют инфаркт.

Тейлор рассказал, что боль в челюсти может быть предвестником сердечного приступа. Многие пациенты принимают эту боль за зубную, уточнил врач. Он напомнил, что люди с большой разницей давлений на левой и правой руке больше других подвержены инфаркту.

Доктор и телеведущий Александр Мясников уверен, что некоторые обезболивающие могут спровоцировать сердечный приступ. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что гранатовый сок позволяет снизить риск появления инфаркта, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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