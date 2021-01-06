Врач назвал неожиданные признаки инфаркта

Признаками наступающего инфаркта являются боль и давление в груди, липкий налет на зубах, кислый привкус во рту и зубная боль. Об этом рассказал профессор Ланкастерского университета (Великобритания) Адам Тейлор.
«Чаще всего на сердечный приступ указывает боль или давление в груди», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Тейлора. По его словам, липкий налет на зубах и кислый привкус во рту могут быть вызваны вредными бактериями, которые, попав в кровоток, спровоцируют инфаркт.
Тейлор рассказал, что боль в челюсти может быть предвестником сердечного приступа. Многие пациенты принимают эту боль за зубную, уточнил врач. Он напомнил, что люди с большой разницей давлений на левой и правой руке больше других подвержены инфаркту.
Доктор и телеведущий Александр Мясников уверен, что некоторые обезболивающие могут спровоцировать сердечный приступ. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что гранатовый сок позволяет снизить риск появления инфаркта, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в