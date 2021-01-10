Новый мэр Перми обновил команду своих заместителей

Пермский мэр Алексей Демкин назначил себе нового заместителя Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Заместителем главы Перми станет Елена Гонцова, сообщает пресс-служба мэрии. Это первое назначение среди вице-мэров, которое делает исполняющий обязанности главы городской администрации Алексей Демкин.

«Я пригласил Елену Николаевну на работу в администрацию, поскольку она профессионал своего дела, имеет большой опыт работы по охране объектов культурного наследия и прекрасно знает законодательную базу», — цитирует Демкина пресс-служба городской администрации. Сейчас готовится распоряжение о назначении Гонцовой.

Также новый-вице мэр будет руководить департаментом земельных отношений администрации Перми. Ранее эту должность занимала Лариса Ведерникова, которая в конце декабря была назначена министром по управлению имуществом Пермского края.

15 декабря гордума Перми приняла отставку экс-мэра Дмитрия Самойлова, одновременно назначив исполняющим полномочия главы города Демкина. Он будет работать в этом статусе до избрания нового мэра. Отбор кандидатов на кресло главы Перми будет проводить конкурсная комиссия, а утверждать — городская дума.