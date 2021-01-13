13 января 2021

Синоптики сказали, когда в Челябинск вернутся 40-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз и люди. Челябинск, холод, зима, иней, пар, погода, человек, женщина, климат, мороз, метеоусловия, замерзший человек
В Челябинскую область вернутся сильные морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сильные морозы вернутся в Челябинскую область на следующей неделе. Уже к 21 января синоптики сайта «Гисметео» вновь обещают до 40 градусов ниже нуля.

«С 21 января на территории Челябинской области ночные температуры составят около 31 градуса ниже нуля, в последующие дни ожидается до 40 градусов мороза. Температура воздуха днем прогнозируется около 25-31 градуса ниже нуля», — указано на сайте «Гисметео».

Морозы вернутся после кратковременного потепления, которое намечено на 15—17 января. В эти дни также возможны сильные снегопады, уровень снежного покрова суммарно может вырасти на 20 сантиметров и более. Кроме того, с температурными скачками также будет резко падать и вновь расти атмосферное давление. Перепады, которые называют «барической пилой», могут привести к плохому самочувствию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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