Синоптики сказали, когда в Челябинск вернутся 40-градусные морозы

В Челябинскую область вернутся сильные морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сильные морозы вернутся в Челябинскую область на следующей неделе. Уже к 21 января синоптики сайта «Гисметео» вновь обещают до 40 градусов ниже нуля.

«С 21 января на территории Челябинской области ночные температуры составят около 31 градуса ниже нуля, в последующие дни ожидается до 40 градусов мороза. Температура воздуха днем прогнозируется около 25-31 градуса ниже нуля», — указано на сайте «Гисметео».

Морозы вернутся после кратковременного потепления, которое намечено на 15—17 января. В эти дни также возможны сильные снегопады, уровень снежного покрова суммарно может вырасти на 20 сантиметров и более. Кроме того, с температурными скачками также будет резко падать и вновь расти атмосферное давление. Перепады, которые называют «барической пилой», могут привести к плохому самочувствию.