В Крыму назвали условие для переговоров России с Украиной

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Праздничный концерт «Крымская весна». Челябинск, крым наш, митинг, крымская весна
Роман Чегринец рассказал, что Украина должна признать принадлежность Крыма России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Переговоры России и Украины по вопросу Крыма должны начинаться с признания факта, что полуостров принадлежит РФ. Об этом рассказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

«Крым — это Россия, всегда был, есть и будет. Вот именно с этой простой истины и должны начинаться все переговоры и поиски компромиссов», — цитирует РИА «Новости» активиста. Он отметил, что не доверяет словам представителя Киева в группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука.

Чегринец выразил надежду, что когда-нибудь отношения России и Украины станут теплее. Он уверен, что это пойдет на благо обеим странам.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что Москва и Киев должны начать переговоры о статусе Крыма, передает «Утро.ру». Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская пошутила, что Крым может вернуться в состав Украины, только если жители полуострова соберут вещи и покинут свой дом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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