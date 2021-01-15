В Крыму назвали условие для переговоров России с Украиной

Роман Чегринец рассказал, что Украина должна признать принадлежность Крыма России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Переговоры России и Украины по вопросу Крыма должны начинаться с признания факта, что полуостров принадлежит РФ. Об этом рассказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

«Крым — это Россия, всегда был, есть и будет. Вот именно с этой простой истины и должны начинаться все переговоры и поиски компромиссов», — цитирует РИА «Новости» активиста. Он отметил, что не доверяет словам представителя Киева в группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука.

Чегринец выразил надежду, что когда-нибудь отношения России и Украины станут теплее. Он уверен, что это пойдет на благо обеим странам.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что Москва и Киев должны начать переговоры о статусе Крыма, передает « Утро.ру ». Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская пошутила, что Крым может вернуться в состав Украины, только если жители полуострова соберут вещи и покинут свой дом.