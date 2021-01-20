В Кремле рассказали об отношении Путина к США

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
Первостепенной целью Владимира Путина является процветание России и россиян, уточнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заинтересован в развитии хороших отношений с властями США, потому что стремится к процветанию РФ. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин был есть и будет оставаться сторонником развития российско-американских отношений», — рассказал Песков во время конференц-колла. Он отметил, что политическая стабильность в мире зависит от взаимоотношений двух держав.

Песков подчеркнул, что идеология Путина связана с процветанием россиян. Внешнеполитические цели остаются для главы РФ второстепенными, рассказал представитель Кремля, отметив, что взаимоотношения РФ с другими странами должны быть направлены на развитие России.

Ранее появились слухи о тайном разговоре Путина с президентом США Дональдом Трампом. В Кремле опровергли эту информацию. США вводит новые санкции в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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