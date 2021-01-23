23 января 2021
22 января 2021

В Пермском крае многодетная мать спасла пятерых детей из пожара. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветная. Екатеринбург, мчс россии, труп, последствия пожара, улица рассветная
Причины пожара в Березниках еще выясняются Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Березниках многодетная мать и случайный прохожий спасли пятерых чужих детей из горящей квартиры. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар произошел в комнате площадью 9 квадратных метров.

«Они (дети — прим. ред.) стояли в трусиках и футболках. Один мальчик весь обожженный», — рассказала «Комсомольской правде» многодетная мама Наталья Коляскина. Она вместе со случайным прохожим Павлом Радаславским спасли детей из квартиры. Мужчина выбил окно и открыл дверь в помещение. Дети находились в разных комнатах. Как рассказала Коляскина, совместными усилиями им удалось спасти даже хомяка.

Как отметили соседи, мама детей работает поваром. По их словам, она часто оставляла малышей одних в съемной квартире, когда уходила на работу. Как сообщили изданию в пресс-службе регионального управления МЧС, причины пожара еще выясняются. Сами дети признались, что один из братьев, которому еще нет трех лет поджег диван. В краевой больнице имени Вагнера рассказали, что он находится в реанимации. Остальных детей увезли в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Самому младшему ребенку полтора года, а старшему 12 лет.

На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий от представителей ГУ МЧС по Пермскому краю. На звонок корреспондента и сообщение никто не ответил.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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