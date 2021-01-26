Мэра Соликамска наградят перед уходом с поста медалью от РПЦ

Алексей Федотов получит медаль Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Главу Соликамского городского округа (Пермский край) Алексея Федотова, который вскоре покинет свой пост, решили наградить. Вопрос о награждении мэра будет рассмотрен на очередном заседании гордумы Соликамска 27 января. Как пояснили URA.RU в аппарате представительного органа, Федотов получит медаль от епископа Русской православной церкви Кирилла.

«Федотов награжден от имени патриарха Московского и Всея Руси Кирилла памятной медалью РПЦ, которая называется „50 лет автономии японской православной церкви“», — сказала начальник организационно-аналитического отдела аппарата думы Ирина Кочергина. Она уточнила, что без одобрения депутатов глава города не может принять награду, поэтому вопрос вынесен на обсуждение думы.

Какое отношение Соликамск, а также Федотов имеет к японской православной церкви, в думе пояснить затруднились. URA.RU рассказывало, что 16 февраля состоится конкурс по выбору главы Соликамского городского округа. Документы на участие в нем подали 7 человек, заявили агентству в аппарате представительного органа, ну уточнив других подробностей.

Федотов является главой Соликамского округа с сентября 2019 года. До этого он занимал должность главы города Соликамска.