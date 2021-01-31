31 января 2021

Посетитель залил кипятком офис Сбера в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина находился ночью в отделении, которое работает круглосуточно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В офисе Сбера в Екатеринбурге посетитель сломал батарею и устроил потоп. Инцидент произошел ночью 29 января в ТРК «Радуга Парк» на улице Репина, 94. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Судя по кадрам, предоставленным банком, мужчина ночью сидел на батарее в одном из офисов Сбера. При попытке подняться он ломает батарею отопления, и вода льется на пол. «Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 января. На следующее утро все последствия были устранены. Офис работает в штатном режиме», — рассказал пресс-секретарь Уральского банка Сбербанка России Максим Кассандров.

По словам Кассандрова, ущерб от разлива незначительный. Представители отделения не стали обращаться в полицию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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