Суд оштрафовал Юлию Навальную

Жену блогера Алексея Навального Юлию оштрафовали на 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Щербинского суда.
«Суд <…> назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — сказали в суде. Ее признали виновной в нарушении установленного порядка организации или проведения митинга, пишет ТАСС.
Акции протеста 23 и 31 января не были согласованы. По данным «ОВД-Инфо», в столице задержали 1 653 человека, а на прошлой неделе — 1320 задержанных. Поводом для организации митингов считается задержание блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После ареста блогера вышел его фильм, где президенту России Владимиру Путину приписали «дворец» в Геленджике. Глава государства эту информацию опроверг. Бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта.
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