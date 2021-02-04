Проект задумывался совсем не таким, каким получился в итоге Фото: Вадим Лавренко

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО открылась выставка фотографий, сделанных в «красной зоне» ковидного госпиталя окружной клинической больницы. Руководитель проекта «Красная зона» Артем Здоров специально для URA.RU рассказал о том, каким задумывался этот фотопроект и во что он превратился в итоге.

«Это должен был быть парадный репортаж о том, какие врачи, как устроено все в красной зоне. Но когда наш фотограф вернулся оттуда и мы стали обрабатывать материал, то поняли, что вся история построена на тонких гранях между жизнью и смертью и проект стал таким, каким он сейчас и является», — объяснил Здоров.

По словам руководителя проекта, фотограф, который сделал все эти снимки, отказывается общаться с журналистами, заявляя, что все, что он хотел — сказал через свои снимки.

«Каждый сам должен сделать выводы, что жить надо сегодня, здесь и сейчас, дорожить каждой минутой, потому что завтра уже все может измениться, ставь другим измерением. И врачи это не те люди, о которых надо писать неоднозначные отзывы в соцсетях, это люди работающие по признанию, пошедшие на самоотверженный шаг», — заключил Здоров. URA.RU публикует часть фото с разрешения автора.

Фото: Вадим Лавренко

Фото: Вадим Лавренко

Фото: Вадим Лавренко

Фото: Вадим Лавренко

Фото: Вадим Лавренко

Фото: Вадим Лавренко