Бывший депутат Госдумы раскрыл, как снизить цены на бензин в РФ

По мнению Грачева, необходимо уменьшать налоги внутри страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Необходимо восстанавливать вывозные таможенные пошлины на газ и нефть, а также быстро уменьшать налоги внутри страны,. Это поможет снизить цены на бензин. Об этом заявил экс-депутат Госдумы РФ, главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Иван Грачев.

По мнению экономиста, замена внутренних вывозных таможенных пошлин на внутренние налоги обязательно приведет к дефициту бензина и к росту его стоимости. «Надо, особенно с учетом роста цен на углеводороды, который и дальше будет идти, немедленно восстанавливать вывозные таможенные пошлины на газ и нефть и быстро уменьшать налоги внутри страны. Тогда может произойти даже понижение цен на бензин», — передает слова Грачева «БИЗНЕС Online».

По данным Росстата, в течение прошлой недели бензин, в среднем по России, подорожал на 22 копейки. В Хабаровске автомобилисты столкнулись с дефицитом бензина и дизельного топливо. На заправках образовались длинные очереди, а перекупщики начали продавать бензин по 100 рублей за литр. В Минэнерго РФ объяснили, что цены топлива на АЗС в начале 2021 года выросли из-за индексации акцизов на нефтепродукты.