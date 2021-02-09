Свердловская инспекция труда: работники 65+ вернутся на работу

Пожилые работники после вакцинации смогут вернуться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Свердловской области в возрасте 65+, которые были вынуждены оставить работу из-за ограничений по коронавирусу, смогут вернуться на свои рабочие места после снятия ограничений. Такое разъяснение дал заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области по правовым вопросам Михаил Балакин, в ходе пресс-конференции на площадке «Интерфакс».

«Если закончен период, по которому он [работник] покидал свое рабочее место, он должен вернуться», — заявил Михаил Балакин. По его словам, это может произойти даже в том случае, если рабочее время временно занимал другой сотрудник. Балакин напомнил, что в соответствии с российским законодательством, запрещена дискриминация работников по каким-либо признакам.

Руководитель Государственной инспекции труда в Свердловской области Федор Кравцов также отметил, что в прошлом году на 30% выросло число обращений в трудовую инспекцию (10 754 обращения). При этом на 50% увеличилось число жалоб в электронном виде, их было свыше четырех тысяч.

В Свердловской области рассматривают возможность снять ограничения для лиц категории 65+ в случае, если они получили прививки. Накануне об этом рассказал во время брифинга по итогам заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом замгубернатора Павел Креков.