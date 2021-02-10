В Крыму готовятся снять все ограничения перед турсезоном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, укол, шприц, врач, больница, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль
При ниспадающей динамике заболеваемости в Крыму снимут ограничения по коронавирусу к турсезону Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Крым готовится к снятию коронавирусных ограничений перед туристическим сезоном. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в ходе заседания оперштаба по коронавирусу.

«К 1 марта мы откроем основные сферы деятельности, которые у нас были закрыты по сегодняшний день», — уточнил Аксенов РИА «Новостям». Однако снятие ограничений случится только при одном условии — если динамика заболеваемости продолжить падать, подчеркнул глава Крыма.

Он отметил, что за последнюю неделю заболеваемость в республике снизилась до 1000 человек. При этом, чтобы начать курортный сезон, нужна вакцинация 800 тысяч человек. Сейчас в регионе есть только 15 тысяч доз вакцины. В течение месяца туда привезут еще 80 тысяч доз.

В одном из российских регионов уже отказались от масочного режима. Также большинство ограничений сняли в Подмосковье, пишет телеканал 360. Роспотребнадзор не исключает, что в 2021 году в России спадут все ограничения по коронавирусу, напоминает «Утро.ру».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...