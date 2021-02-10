В Крыму готовятся снять все ограничения перед турсезоном

При ниспадающей динамике заболеваемости в Крыму снимут ограничения по коронавирусу к турсезону Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Крым готовится к снятию коронавирусных ограничений перед туристическим сезоном. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в ходе заседания оперштаба по коронавирусу.

«К 1 марта мы откроем основные сферы деятельности, которые у нас были закрыты по сегодняшний день», — уточнил Аксенов РИА «Новостям». Однако снятие ограничений случится только при одном условии — если динамика заболеваемости продолжить падать, подчеркнул глава Крыма.

Он отметил, что за последнюю неделю заболеваемость в республике снизилась до 1000 человек. При этом, чтобы начать курортный сезон, нужна вакцинация 800 тысяч человек. Сейчас в регионе есть только 15 тысяч доз вакцины. В течение месяца туда привезут еще 80 тысяч доз.

В одном из российских регионов уже отказались от масочного режима. Также большинство ограничений сняли в Подмосковье, пишет телеканал 360. Роспотребнадзор не исключает, что в 2021 году в России спадут все ограничения по коронавирусу, напоминает « Утро.ру ».