В ХМАО мэрия задолжала за услуги ЖКХ больше миллиона рублей

Мэрия Югорска и управляющая компания представят свои аргументы в суде Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Чиновники мэрии Югорска (ХМАО), отвечающие за ЖКХ и строительство, накопили свыше миллиона рублей долга за содержание офиса, в котором они работают. Об этом URA.RU сообщил общественник Антон Пантин.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса мэрии Югорска расположен в жилом доме по улице Механизаторов. Жители многоэтажки пожаловались Пантину на то, что чиновники являются крупными должниками за содержание жилфонда. «Три с половиной года не платят за ЖКХ, и кто — главный коммунальщик Бандурин Василий Кузьмич вместе со своим коллективом. И эти люди требуют с нас, с каждого жителя, своевременной и стопроцентной оплаты за услуги ЖКХ. При этом сами являются злостными неплательщиками», — заявил Пантин.

Глава Югорска Андрей Бородкин в разговоре с URA.RU заявил, что ситуация обстоит иначе. «Департамент ЖК и СК находится в пристрое к дому. Коммуналка, свет, тепло — за все это платится ежемесячно. А здесь речь идет про лифты, содержание крыши, фасадов. На протяжении ряда лет так было выстроено, что мы сами обслуживали наше имущество. Сейчас начинает складываться другая практика: чтобы все это аккумулировалось в руках управляющей компании. Коммунальщики обратились в суд с исковым заявлением на администрацию Югорска. Как суд решит, так мы будем действовать дальше», — прокомментировал ситуацию Бородкин.

Ранее URA.RU сообщало, что у самого мэра Югорска были долги по оплате коммунальных услуг в служебной квартире, где он живет. После того, как информация оказалась в публичном пространстве, чиновник погасил задолженность.