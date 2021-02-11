11 февраля 2021
10 февраля 2021

Самое актуальное в ЯНАО на 12 февраля. В одном из районов новый начальник полиции, коммунальщиков обвинили в подделке подписей

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, полицейский, полиция
Ямальские производители хлеба получат преференции от властей округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти поддержат хлебопеков — готовится объединение муниципалитетов округа — в одном из районов назначен новый глава полиции — коммунальщиков обвинили в подделке подписей. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 12 февраля — в обзоре URA.RU:

Власти Ямала поддержат бизнесменов

  • Производители хлеба на факториях теперь могут получить часть средств на оплату коммунальных услуг, закупку муки и зарплату сотрудников. Такая мера поддержки была введена по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Депутаты проголосовали за муниципальную реформу

Названы преимущества объединения Пурпе и Губкинского

  • В объединении поселка Пурпе с городом Губкинским лично заинтересованы два мэра — глава Пуровского района Антон Колодин и мэр Губкинского Андрей Гаранин. Оба чиновника хотят с помощью присоединения реализовать собственные проекты.

В Тазовском районе появился новый начальник полиции

Коммунальщиков обвинили в подделке подписей

  • Ямальских коммунальщиков поймали на подделке подписей жителей Надыма. Прокуратура установила, что коммунальщики подделали документы о переносе капитального ремонта домов с 2020 на 2021 год. Возбуждены уголовные дела, сообщают в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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