Ямальские производители хлеба получат преференции от властей округа
Власти поддержат хлебопеков — готовится объединение муниципалитетов округа — в одном из районов назначен новый глава полиции — коммунальщиков обвинили в подделке подписей. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 12 февраля — в обзоре URA.RU:
Власти Ямала поддержат бизнесменов
- Производители хлеба на факториях теперь могут получить часть средств на оплату коммунальных услуг, закупку муки и зарплату сотрудников. Такая мера поддержки была введена по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Депутаты проголосовали за муниципальную реформу
- Депутаты думы поселка Белоярск Приуральского района предложили объединить муниципалитеты, которые входят в район, в единый округ. Об этом сообщается на сайте районной администрации.
Названы преимущества объединения Пурпе и Губкинского
- В объединении поселка Пурпе с городом Губкинским лично заинтересованы два мэра — глава Пуровского района Антон Колодин и мэр Губкинского Андрей Гаранин. Оба чиновника хотят с помощью присоединения реализовать собственные проекты.
В Тазовском районе появился новый начальник полиции
- Отделение МВД по Тазовскому району возглавил подполковник полиции Олег Борисов. Информация о назначении руководителя опубликована на официальном сайте окружного УМВД.
Коммунальщиков обвинили в подделке подписей
- Ямальских коммунальщиков поймали на подделке подписей жителей Надыма. Прокуратура установила, что коммунальщики подделали документы о переносе капитального ремонта домов с 2020 на 2021 год. Возбуждены уголовные дела, сообщают в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
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