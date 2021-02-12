Вышедший из тюрьмы Yung Trappa рассказал о поддержке Моргенштерна

Рэпер Yung Trappa рассказал, что знает о поддержке рэпера Моргенштерна, которую исполнитель высказывал на видео. Соответствующее признание Yung Trappa сделал в эфире YouTube-шоу «Вписка».
«Я видел видео, где он (Моргенштерн — прим. ред.) мне респектует», — рассказал рэпер. Он отметил, что Моргенштерн исполнял его песни на концертах.
«Человек поддерживает меня. От души [спасибо] братишке за поддержку», — обратился Yung Trappa к Моргенштерну, отметив, что уважает исполнителя. Также он рассказал, что был бы рад поддержке рэпера Big Russian Boss и телеведущей Анастасии Ивлеевой.
Yung Trappa был осужден на 5,5 лет за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Его задержали в Санкт-Петербурге 14 августа 2015 года — в его день рождения. За время заключения он написал тексты, которых хватит на 21 альбом, признался рэпер.
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