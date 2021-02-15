В Свердловской области до марта продлили режим самоизоляции

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Волонтеры МГЕР помогают пожилым людям купить необходимые продукты во время карантина. Челябинск, пенсионер, волонтеры, эпидемия, бабушка, старуха, пожилой человек
Свердловчанам старше 65 лет рекомендуется не покидать жилища, а продукты заказывать на дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожилым свердловчанам продлили режим самоизоляции до 1 марта. Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, губернатор Евгений Куйвашев подписал соответствующий указ.

«Оставаться дома, как и прежде, рекомендуется свердловчанам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания», — прокомментировали в оперштабе. Для свердловчан, не входящих группы риска, продлен обязательный масочный режим. Документ вступит в силу 16 февраля. Таким образом, пожилые свердловчане сидят взаперти уже год: первый указ о введении режима самоизоляции был подписан 20 марта 2020 года.

Ограничительные меры введены в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Общее количество заболевших в регионе, согласно данным официальной статистики, перевалило за 75 тысяч человек. Умерли 2 231 человек. Между тем, источники URA.RU сообщали, что в реальности цифры гораздо больше.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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