В Свердловской области до марта продлили режим самоизоляции

Свердловчанам старше 65 лет рекомендуется не покидать жилища, а продукты заказывать на дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожилым свердловчанам продлили режим самоизоляции до 1 марта. Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, губернатор Евгений Куйвашев подписал соответствующий указ.

«Оставаться дома, как и прежде, рекомендуется свердловчанам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания», — прокомментировали в оперштабе. Для свердловчан, не входящих группы риска, продлен обязательный масочный режим. Документ вступит в силу 16 февраля. Таким образом, пожилые свердловчане сидят взаперти уже год: первый указ о введении режима самоизоляции был подписан 20 марта 2020 года.

Ограничительные меры введены в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Общее количество заболевших в регионе, согласно данным официальной статистики, перевалило за 75 тысяч человек. Умерли 2 231 человек. Между тем, источники URA.RU сообщали, что в реальности цифры гораздо больше.