В свердловской статистике по COVID найдено пугающее противоречие

Заболеваемость снижается, а смертность остается высокой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несмотря на снижение заболеваемости, смертность от COVID в Свердловской области остается предельно высокой. Об этом свидетельствуют данные свердловского оперативного штаба. В последние недели число смертей от коронавируса повторяет «рекорды» или близко к ним.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 384 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. «Состояние 564 госпитализированных оценивается как тяжелое, 316 из них находятся в реанимациях, в том числе 213 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в оперативном штабе. Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах Екатеринбурга и области — 2 925.

Согласно данным операштаба, с начала года в Свердловской области наблюдается устойчивое снижение количества новых случаев заболевания COVID-19, а также числа тяжелых больных и пациентов на ИВЛ (см. таблицу). А вот число смертей от коронавируса вот уже месяц остается предельно высоким. Последние две недели этот показатель — 17-18 умерших за сутки (последняя цифра является рекордной для региона). URA.RU обратилось с запросом в оперштаб с просьбой объяснить, почему так происходит — ответ к моменту публикации не поступил.

За сутки из свердловских больниц выписано 390 человек, общее число выздоровевших пациентов — 55 296. Всего же коронавирусом с начала эпидемии заболело 62 900 свердловчан. С диагнозом COVID-19 скончалось 1 700 жителей Свердловской области.

После 27 декабря число смертей за сутки не опускалось ниже 17 Инфографика: URA.RU