10 января 2021
09 января 2021
08 января 2021

В свердловской статистике по COVID найдено пугающее противоречие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи и скорая помощь. Тюмень, защитный костюм, скорая помощь, защитная маска, неотложная помощь, машина скорой помощи, covid-19, коронавирус, ковид
Заболеваемость снижается, а смертность остается высокой Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Несмотря на снижение заболеваемости, смертность от COVID в Свердловской области остается предельно высокой. Об этом свидетельствуют данные свердловского оперативного штаба. В последние недели число смертей от коронавируса повторяет «рекорды» или близко к ним.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 384 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. «Состояние 564 госпитализированных оценивается как тяжелое, 316 из них находятся в реанимациях, в том числе 213 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в оперативном штабе. Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах Екатеринбурга и области — 2 925.

Новость по теме
Вторая волна COVID в Екатеринбурге стала страшнее в разы

Согласно данным операштаба, с начала года в Свердловской области наблюдается устойчивое снижение количества новых случаев заболевания COVID-19, а также числа тяжелых больных и пациентов на ИВЛ (см. таблицу). А вот число смертей от коронавируса вот уже месяц остается предельно высоким. Последние две недели этот показатель — 17-18 умерших за сутки (последняя цифра является рекордной для региона). URA.RU обратилось с запросом в оперштаб с просьбой объяснить, почему так происходит — ответ к моменту публикации не поступил.

За сутки из свердловских больниц выписано 390 человек, общее число выздоровевших пациентов — 55 296. Всего же коронавирусом с начала эпидемии заболело 62 900 свердловчан. С диагнозом COVID-19 скончалось 1 700 жителей Свердловской области.

После 27 декабря число смертей за сутки не опускалось ниже 17
Инфографика: URA.RU

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...