18 апреля 2021

Эксперт по недвижимости раскрыл, как сэкономить на услугах ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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В квартире можно поставить автоматизированную систему коммерческого учета электричества и водоснабжения (архивное фото) Фото:

Существенное снижение платы за коммунальные услуги возможно, если собственник не проживает в квартире. Для этого можно поставить специальные счетчики и договориться с управляющей компанией, рассказала руководитель расчетно-абонентского отдела ГК «Юнисервис» Виктория Зыкина.

«Если потребления воды и электричества не происходит, то и платежи будут нулевыми или совсем небольшими», — подчеркнула эксперт в разговоре с агентством «Прайм». Она отметила: чтобы не ездить в пустую квартиру ежемесячно ради списания показаний со счетчиков, собственник может поставить автоматизированную систему коммерческого учета электричества и водоснабжения.

Также собственник обязан платить за содержание его помещения и общего имущества в доме. Но в этом случае можно попробовать договориться с управляющей организацией, например, об оплате за вывоз мусора и уборку придомовой территории. В таком случае нужно быть готовым предоставить документы о проживании на другой территории. Это хоть и не отменит, но сильно снизит оплату за коммуналку в пустой квартире.

Также директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева посоветовала устанавливать в квартире датчики движения для экономии, сообщает «Национальная служба новостей». Ранее стало известно, что некоторым жителям Свердловской области придется больше платить за коммунальные услуги. Ассоциация «ЖКХ и городская среда» предложила переложить долги по коммуналке на новых собственников жилья при покупке квартиры, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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