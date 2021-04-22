Следователи назвали причину обысков в Сургутском драмтеатре

Завхоз учреждения подозревается в получении взятки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Племянник директора сургутского драмтеатра Тамары Лычкатой, Александр Лычкатый, работающий в учреждении в должности замдиректора по производственно-хозяйственной деятельности, подозревается в получении взятки. По этой причине в учреждении в эти минуты проходят обыски, инициированные сургутским следственным отделом следственного управления СК по ХМАО.

«По материалам УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре (отдел по борьбе с экономическими преступлениями — ред) возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора Сургутского музыкально-драматического театра. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.„в“ ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», — объяснили URA.RU в следственном управлении следкома по ХМАО.

По версии следствия, подозреваемый в октябре 2017 года получил от одного из предпринимателей 50 тысяч рублей в качестве части взятки, — из ранее оговоренной суммы в 450 тысяч рублей, — за составление актов о приемке работ по текущему ремонту объектов учреждения. При этом, по данным следствия, работы не были выполнены и в актах отражены недостоверные сведения. Сейчас обыски проходят как в театре, так и дома у Лычкатого. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Ранее URA.RU писало, что в Сургутском музыкально-драматическом театре идут обыски. Его сотрудникам запретили пользоваться мобильными телефонами, а в департаменте культуры ХМАО причину обысков не назвали.