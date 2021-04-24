24 апреля 2021
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Челябинский губернатор с женой встретились с новым митрополитом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с супругой встретились с новым митрополитом Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной Текслер 25 апреля встретились с новым митрополитом Челябинским и Миасским Алексием. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. Встреча состоялась в здании Челябинской епархии.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили Свято-Симеоновский кафедральный собор в Челябинске. Во время визита их сопровождал митрополит Челябинский и Миасский Алексий», — заявили в пресс-службе.

Митрополит Алексий до перевода был епископом Нижнетагильским и Невьянским. Решением Священного Синода от 15 апреля был назначен главой Челябинской митрополии. 20 апреля в Свято-Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Кирилл возвел епископа в сан митрополита. 24 апреля Алексий провел в Челябинске первую службу. Руководивший Челябинской митрополией Григорий переведен в Краснодарский край.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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