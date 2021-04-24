Алексей Текслер с супругой встретились с новым митрополитом Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной Текслер 25 апреля встретились с новым митрополитом Челябинским и Миасским Алексием. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. Встреча состоялась в здании Челябинской епархии.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посетили Свято-Симеоновский кафедральный собор в Челябинске. Во время визита их сопровождал митрополит Челябинский и Миасский Алексий», — заявили в пресс-службе.

Митрополит Алексий до перевода был епископом Нижнетагильским и Невьянским. Решением Священного Синода от 15 апреля был назначен главой Челябинской митрополии. 20 апреля в Свято-Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Кирилл возвел епископа в сан митрополита. 24 апреля Алексий провел в Челябинске первую службу. Руководивший Челябинской митрополией Григорий переведен в Краснодарский край.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области