Челябинского епископа повысили

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл повысил епископа Челябинского и Миасского Алексия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Епископ Челябинский и Миасский Алексий возведён в сан митрополита. Об этом сообщается на официальном сайте Челябинской епархии.

Процедуру 20 апреля в Даниловом монастыре в Москве провел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Возведение в сан митрополита состоялось в связи с решением Священного Синода от 15 апреля нынешнего года о назначении епископа Алексия главой Челябинской митрополии», — говорится в информации епархии.

URA.RU писало, что прежнего митрополита Григория РПЦ отправила в другой регион, где он станет главой Кубанской митрополии. В Челябинске последнюю службу митрополит Григорий провел 18 апреля. Служба состоялась в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Митрополит Григорий (Петров) сменил в Челябинской области своего предшественника Никодима, переведенного в Новосибирск, 28 декабря 2018 года. До этого он был епископом Троицким и Южноуральским.