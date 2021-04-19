19 апреля 2021

Челябинского епископа повысили

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Ночная Пасхальная служба. Екатеринбург, митрополит кирилл, церковные свечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл повысил епископа Челябинского и Миасского Алексия Фото:

Епископ Челябинский и Миасский Алексий возведён в сан митрополита. Об этом сообщается на официальном сайте Челябинской епархии.

Процедуру 20 апреля в Даниловом монастыре в Москве провел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Возведение в сан митрополита состоялось в связи с решением Священного Синода от 15 апреля нынешнего года о назначении епископа Алексия главой Челябинской митрополии», — говорится в информации епархии.

URA.RU писало, что прежнего митрополита Григория РПЦ отправила в другой регион, где он станет главой Кубанской митрополии. В Челябинске последнюю службу митрополит Григорий провел 18 апреля. Служба состоялась в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Митрополит Григорий (Петров) сменил в Челябинской области своего предшественника Никодима, переведенного в Новосибирск, 28 декабря 2018 года. До этого он был епископом Троицким и Южноуральским.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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