Новый митрополит прибыл в Челябинск

Митрополит Алексий провел первую службу в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск 24 апреля прибыл новый митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Он уже провел первую службу в канун Вербного воскресенья, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской епархии.

В приветственном слове митрополит Алексий передал южноуральцам благословение Святейшего Патриарха Кирилла, отметили в пресс-службе Челябинской епархии. А также вспомнил всех своих предшественников. «Я всю жизнь прожил на Среднем Урале. И я помню архипастырей Южного Урала — и архиепископа Георгия, и владыку Иова, и владыку Феофана, и владыку Никодима, и, конечно, владыку Григория, от которого я сейчас принимаю дела по Челябинской епархии и Челябинской митрополии. И наша задача сейчас — не расточить, а преумножить те дела, которые здесь совершались во славу Божию», — подчеркнул он.

24 апреля, в Лазареву субботу, Алексий совершил в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Божественную литургию. Она стала первым богослужением нового архиерея. Мероприятие прошло в канун церковного праздника — входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который в этом году отмечается 25 апреля. Затем православных ждут Страстная Седьмица и Пасха. Сразу после богослужения митрополит Алексий провел заседание Архиерейского совета Челябинской митрополии, на котором обсуждались актуальные вопросы церковной жизни Южного Урала.

Алексий был назначен главой Челябинской митрополии решением Священного Синода от 15 апреля. 20 апреля в Свято-Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита.