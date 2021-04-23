СМИ: кто станет новым диктором парада Победы

С 2006 по 2020 год «голосом» парада Победы был Евгений Хорошевцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Диктором парада Победы в Москве в 2021 году станет 39-летний Антон Сунцов. Он считается учеником умершего народного артиста России Евгения Хорошевцева, которого называли официальным «голосом» Кремля.

«Озвучит текст для парада Победы ученик Хорошевцева диктор Антон Сунцов», — цитирует ТАСС своего источника, близкого к подготовке мероприятия 9 мая. Сунцов руководит звукозаписывающей студии Stream Sound Records. Он получал образование в Международном институте экономики и права, а также закончил программу «Звукорежиссура» в Учебном центре кино и телевидения UHD (Москва).

Евгений Хорошевцев работал диктором протокольных мероприятий президента РФ с 2000 года, а с 2006 года стал «голосом» парадов Победы в Москве. Народный артист умер 13 декабря 2020 года на 77 году жизни.