23 апреля 2021

СМИ: кто станет новым диктором парада Победы

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Парад Победы на Красной площади. Москва, строй солдат, парад победы, 9 мая, красная площадь
С 2006 по 2020 год «голосом» парада Победы был Евгений Хорошевцев Фото:

Диктором парада Победы в Москве в 2021 году станет 39-летний Антон Сунцов. Он считается учеником умершего народного артиста России Евгения Хорошевцева, которого называли официальным «голосом» Кремля.

«Озвучит текст для парада Победы ученик Хорошевцева диктор Антон Сунцов», — цитирует ТАСС своего источника, близкого к подготовке мероприятия 9 мая. Сунцов руководит звукозаписывающей студии Stream Sound Records. Он получал образование в Международном институте экономики и права, а также закончил программу «Звукорежиссура» в Учебном центре кино и телевидения UHD (Москва).

Евгений Хорошевцев работал диктором протокольных мероприятий президента РФ с 2000 года, а с 2006 года стал «голосом» парадов Победы в Москве. Народный артист умер 13 декабря 2020 года на 77 году жизни.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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