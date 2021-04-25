«Яблоко» назвало кандидатов в свердловское Заксобрание

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Пресс-конференция партии
Свердловское «Яблока» выбрало кандидатов в Заксобрание по округам Фото:

Свердловское отделение «Яблока» выбрало кандидатов в Заксобрание по пяти одномандатным округам. Решение об этом принято по итогам партийных праймериз.

«№ 2 (Асбестовский) — Севастьянов Геннадий Валентинович, № 6 (Верх-Исетский) — Постников Владислав, № 8 (Кировский) — Чуваков Владимир Сергеевич, № 11 (Ордожоникидзевский) — Хуснутдинов Альберт Марсович, № 16 (Краснотуринский) — Смышляева Алена», — рассказал URA.RU лидер свердловского «Яблока» Максим Петлин. По его словам, определение кандидатов по оставшимся 20 округам состоится после майских праздников. «При этом победители предварительного голосования будут кандидатами по одномандатным округам и первыми в партсписках», — уточнил господин Петлин.

Выборы в свердловское Заксобрание состоятся 19 сентября. Сейчас все партии активно готовятся к старту кампании.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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