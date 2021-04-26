В Кремле уточнили, кого не коснутся длинные выходные в мае

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Предприятия с непрерывным циклом работы не уйдут на длинные выходные, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Предприятия с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы не подпадают под указ президента России о длинных майских выходных. Об этом прессе сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Есть предприятия, которые не останавливаются, которые работают в выходные. Они будут так же работать. Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация», — цитирует Пескова ТАСС. Такие организации не будут наказываться за неисполнение указа о длинных праздниках, подчеркнул Песков.

Ранее президент России объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая, первый рабочий день — 11 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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