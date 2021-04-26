В Кремле уточнили, кого не коснутся длинные выходные в мае

Предприятия с непрерывным циклом работы не уйдут на длинные выходные, сообщил Дмитрий Песков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприятия с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы не подпадают под указ президента России о длинных майских выходных. Об этом прессе сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Есть предприятия, которые не останавливаются, которые работают в выходные. Они будут так же работать. Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация», — цитирует Пескова ТАСС. Такие организации не будут наказываться за неисполнение указа о длинных праздниках, подчеркнул Песков.

Ранее президент России объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая, первый рабочий день — 11 мая.