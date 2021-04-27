Тысячи жителей Тюмени и Кургана могут остаться без света

Свет в квартирах должников могут отключить за неуплату Компания «Восток»

Более 10 тысяч должников из Курганской и Тюменской областей получили уведомления о неоплате услуг электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании «Восток».

«Больше 10 тысяч уведомлений о приостановлении подачи электрической энергии отправлены адресатам по Курганской и Тюменской областям. Их получили клиенты, которые более двух месяцев не платили за электроэнергию», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Восток».

Почти 3200 уведомлений доставлено жителям Тюмени, свыше 1180 уведомлений разошлись по Кургану, более 1150 — по Тобольску, более 370 — по Ялуторовску и примерно столько же — по Заводоуковску, более 270 — по Ишиму и примерно столько же — по Шадринску. Оставшиеся уведомления отправлены по другим районам Курганской и Тюменской областей.

У должников есть 20 дней, чтобы оплатить квитанции, иначе свет отключат. Энергетики считают, что отключение света — один из самых эффективных способов воздействия на должников. По их словам, один-два дня, проведенные без света, заставляют неплательщиков находить средства.

Энергосбытовая компания «Восток» напоминает, что по закону потребители обязаны оплачивать жилищно-коммунальные услуги до 10 числа месяца, следующего за расчетным (ст. 155 ЖК РФ). Когда потребитель этого не делает, компания вправе обратиться в суд и/или применить ограничительные меры.