У убийцы петербургского рэпера нашли психические отклонения

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Зал городского суда Курган, клетка, решетка, скамья подсудимых
Женщина признана вменяемой Фото:

Судебная медицинская психолого-психиатрическая экспертиза нашла психические отклонения у Марины Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа — рэпера из Versus Battle Энди Картрайтала (Александра Юшко). Об этом рассказал ее адвокат Сергей Лукьянов, который ранее защищал историка Олега Соколова, приговоренного к тюремному заключению за убийство аспирантки Анастасии Ещенко.

«Да, признана вменяемой, но психические отклонения есть», — заявил он. Слова адвоката приводит «Царьград».

Части тела 29-летнего рэпера Александра Юшко были найдены в одной из петербургских квартир летом 2020 года. Музыкант скончался от передозировки наркотиков. Жена погибшего якобы решила избавиться от трупа и расчленила его. Позже ее заподозрили в убийстве на почве ревности. Суд оставил обвиняемую под стражей до 30 апреля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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