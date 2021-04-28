У убийцы петербургского рэпера нашли психические отклонения

Женщина признана вменяемой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Судебная медицинская психолого-психиатрическая экспертиза нашла психические отклонения у Марины Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа — рэпера из Versus Battle Энди Картрайтала (Александра Юшко). Об этом рассказал ее адвокат Сергей Лукьянов, который ранее защищал историка Олега Соколова, приговоренного к тюремному заключению за убийство аспирантки Анастасии Ещенко.

«Да, признана вменяемой, но психические отклонения есть», — заявил он. Слова адвоката приводит « Царьград» .

Части тела 29-летнего рэпера Александра Юшко были найдены в одной из петербургских квартир летом 2020 года. Музыкант скончался от передозировки наркотиков. Жена погибшего якобы решила избавиться от трупа и расчленила его. Позже ее заподозрили в убийстве на почве ревности. Суд оставил обвиняемую под стражей до 30 апреля.