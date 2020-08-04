Назван мотив убийства рэпера Энди Картрайта

Репер Энди Картрайт (Александр Юшко) мог быть убит своей супругой Мариной Кохал из-за ревности. Следователи обнаружили переписку покойного с одной из поклонниц.
«Следствие нашло переписку с поклонницей, к которой он, возможно, намеревался уйти. О сопернице узнала жена», — пишет «Российская газета». Это могло стать мотивом для убийства, предполагает следствие.
Кохал будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. По данным издания, ее адвокаты уже начали намекать, что их подзащитная имеет психологическое расстройство.
Преступление произошло в Санкт-Петербурге в конце июля. В квартире на Невском проспекте полицейские обнаружили черные пакеты с человеческими останками. Проживавшая в этой квартире Марина Кохал разъяснила, что останки принадлежат ее мужу, реперу Энди Картрайту. После этого в СМИ появлялись разные версии произошедшего, от убийства на почве ревности до выполнения некоторого ритуала, передает телеканал 360.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.