Назван мотив убийства рэпера Энди Картрайта

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Марине Кохал грозит от шести до 15 лет колонии за убийство мужа Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Репер Энди Картрайт (Александр Юшко) мог быть убит своей супругой Мариной Кохал из-за ревности. Следователи обнаружили переписку покойного с одной из поклонниц.

«Следствие нашло переписку с поклонницей, к которой он, возможно, намеревался уйти. О сопернице узнала жена», — пишет «Российская газета». Это могло стать мотивом для убийства, предполагает следствие.

Кохал будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. По данным издания, ее адвокаты уже начали намекать, что их подзащитная имеет психологическое расстройство.

Преступление произошло в Санкт-Петербурге в конце июля. В квартире на Невском проспекте полицейские обнаружили черные пакеты с человеческими останками. Проживавшая в этой квартире Марина Кохал разъяснила, что останки принадлежат ее мужу, реперу Энди Картрайту. После этого в СМИ появлялись разные версии произошедшего, от убийства на почве ревности до выполнения некоторого ритуала, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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