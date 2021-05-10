10 мая 2021

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в регионах России

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, холод, низкая температура, заморозки, климат, зима, мороз, погода, метеоусловия
На юге России в ближайшие дни ожидаются заморозки Фото:

В ближайшие дни на юг России придут заморозки. Они продлятся не более суток. С таким прогнозом выступил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе прогнозируются заморозки», — цитирует РИА «Новости» Вильфанда. По его словам, непогода придет в регионы уже в ближайшие дни.

Однако заморозки продлятся только одни сутки, поэтому они не принесут ущерб сельскому хозяйству, добавил эксперт. Вильфанд связал снижение температур с движением антициклона, который переносит холодные воздушные массы на юг.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жаркая погода установится в Москве в конце мая, передает «Утро.ру». Однако температура в средине месяца будет на несколько градусов выше нормы, пишет «Дни.ру». Метеорологи считают, что начало лета в России будет аномально жарким.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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