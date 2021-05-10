В Гидрометцентре предупредили о заморозках в регионах России

На юге России в ближайшие дни ожидаются заморозки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшие дни на юг России придут заморозки. Они продлятся не более суток. С таким прогнозом выступил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе прогнозируются заморозки», — цитирует РИА «Новости» Вильфанда. По его словам, непогода придет в регионы уже в ближайшие дни.

Однако заморозки продлятся только одни сутки, поэтому они не принесут ущерб сельскому хозяйству, добавил эксперт. Вильфанд связал снижение температур с движением антициклона, который переносит холодные воздушные массы на юг.

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