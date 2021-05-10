Свердловские школы проверят после стрельбы в Казани

Евгений Куйвашев выразил соболезнования семьям погибших в Казани Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

В Свердловской области проведут внеплановую проверку безопасности школ. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в депаратаменте информационной политики правительства региона.

«В связи с ЧП в Казани во всех образовательных организациях проведут внеплановый инструктаж», — говорится в сообщении. В департаменте отметили, что 100% общеобразовательных организаций Екатеринбурга оборудованы видеокамерами. Охранники в случае ЧП готовы использовать тревожную кнопку для вызова группы быстрого реагирования.

Губернатор Свердловской области выразил соболезнования жителям Казани, чьи дети и родные погибли в результате трагедии. «Это общее горе для всей России, огромное потрясение и боль, которую мы все испытали. В этот скорбный день заверяю Вас в готовности оказать всю необходимую помощь и разделяю вместе с жителями Республики Татарстан горечь утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова.

Напомним, 11 мая в Казани в школе № 175 прогремели выстрелы. Погибли более 10 человек, большинство из них — дети. Стрелков было двое — Ильназ Галявиев и его 41-летний сообщник.