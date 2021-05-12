В пандемию тюменцы нашли альтернативу туризму в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча призеров
Тюменские туристы не захотели провести майские праздники в соседнем регионе, выбрав вместо него Крым Фото:

В период майских праздников жители Тюменской области отказались от тренда прошлого года и не захотели ехать в ЯНАО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость». При этом в самой Тюменской области захотели провести праздники только омичи.

«В майские праздники тюменцы интересовались краткосрочным съемом жилья в пяти регионах страны. Причем по сравнению с прошлым годом в списке произошли изменения: из него исчез ЯНАО», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».

По информации аналитиков, поездкам на Ямал тюменцы предпочли отдых в Крыму. Кроме того, жители Тюменской области рассматривали варианты отдыха в пределах региона, а также в Свердловской области, Краснодарском крае и ХМАО.

Помимо самих жителей региона, провести праздники в Тюменской области захотели только омичи. А вот ЯНАО в принципе не попал в рейтинг, составленный специалистами «Авито Недвижимость». URA.RU направило запрос в департамент молодежной политики и туризма ЯНАО.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...