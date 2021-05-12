В пандемию тюменцы нашли альтернативу туризму в ЯНАО

В период майских праздников жители Тюменской области отказались от тренда прошлого года и не захотели ехать в ЯНАО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость». При этом в самой Тюменской области захотели провести праздники только омичи.
«В майские праздники тюменцы интересовались краткосрочным съемом жилья в пяти регионах страны. Причем по сравнению с прошлым годом в списке произошли изменения: из него исчез ЯНАО», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».
По информации аналитиков, поездкам на Ямал тюменцы предпочли отдых в Крыму. Кроме того, жители Тюменской области рассматривали варианты отдыха в пределах региона, а также в Свердловской области, Краснодарском крае и ХМАО.
Помимо самих жителей региона, провести праздники в Тюменской области захотели только омичи. А вот ЯНАО в принципе не попал в рейтинг, составленный специалистами «Авито Недвижимость». URA.RU направило запрос в департамент молодежной политики и туризма ЯНАО.
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