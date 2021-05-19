Путин и Пашинян обсудили, как избежать войны у южных границ РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, герб россии, телефон, кабинет, разговор по телефону, путин владимир, герб рф
В Кремле отметили, что конфликт необходимо разрешить путем переговоров Фото:

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Армении.

«Пашинян рассказал о текущей ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что азербайджанские силы, вопреки всем нормам международного права, нарушили суверенную территорию Республики Армения», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что Пашинян поблагодарил российского лидера за предпринимаемые усилия, направленные на укрепление мира. Лидеры государств сошлись во мнении при выборе методики разрешения ситуации. В Кремле отметили, что конфликт необходимо разрешить путем переговоров.

Боевые действия в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха начались осенью 2020 года. При посредничестве России Армении и Азербайджану удалось прекратить столкновение. Граница между странами сейчас проходит рядом с Сюникской областью, где несколько дней остаются войска Азербайджана, несмотря на требования Еревана покинуть территорию. Накануне Минобороны Армении предупредило, что готово силовым путем вытеснить войска. Днем Путин также обсудил ситуацию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...