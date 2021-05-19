Путин и Пашинян обсудили, как избежать войны у южных границ РФ

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Армении.
«Пашинян рассказал о текущей ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что азербайджанские силы, вопреки всем нормам международного права, нарушили суверенную территорию Республики Армения», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что Пашинян поблагодарил российского лидера за предпринимаемые усилия, направленные на укрепление мира. Лидеры государств сошлись во мнении при выборе методики разрешения ситуации. В Кремле отметили, что конфликт необходимо разрешить путем переговоров.
Боевые действия в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха начались осенью 2020 года. При посредничестве России Армении и Азербайджану удалось прекратить столкновение. Граница между странами сейчас проходит рядом с Сюникской областью, где несколько дней остаются войска Азербайджана, несмотря на требования Еревана покинуть территорию. Накануне Минобороны Армении предупредило, что готово силовым путем вытеснить войска. Днем Путин также обсудил ситуацию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает «
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