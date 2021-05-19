Основные кулуарные договоренности о составе думы Сургута следующего созыва уже достигнуты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сургутские политэлиты распределили квоты в городской думе между градообразующими предприятиями и другими структурами в преддверие праймериз «Единой России» и осенних выборов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«Сургутская дума должна быть репрезентативна основным политическим силам, представленным в городе. Поэтому предполагается, что по шесть депутатских портфелей должно достаться представителям „Сургутнефтегаза“ и „дочкам“ „Газпрома“. Еще по одному выделено „РЖД“ и „Россети Тюмень“. Ожидается, что остальные мандаты разберут местные бизнесмены, бюджетники, общественники и журналисты», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что в таком виде список и был согласован с мэрией.

На сайте предварительного голосования «Единой России» указано, что в сургутскую думу рассчитывают пройти девять представителей «Сургутнефтегаз», семь работников различных дочерних обществ «Газпрома», по два сотрудника «Россети Тюмень» и РЖД. В общей сложности в праймериз партии власти в городскую думу принимает участие больше 60 человек. «Среди участников предварительного голосования есть как согласованные кандидаты. Так и те, кто только пытается доказать, что именно он достоин представлять „Единую Россию“ на осенних выборах», — сообщил URA.RU собеседник в городском политическом истеблишменте. В управление массовых коммуникаций администрации Сургута был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что «Единая Россия» завершила прием заявлений на участие в предварительном голосовании. Сами праймериз состоятся с 24 по 30 мая.