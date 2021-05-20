За день марафон «Новое Знание» посмотрели более 5 млн россиян

Онлайн-трансляцию первого дня марафона «Новое Знание» посмотрели более пяти миллионов россиян. На мероприятии 20 мая выступили первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Фурсенко и вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Такую информацию сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
«За первый день работы количество просмотров превысило пять миллионов», — пишет ТАСС. Сообщается также, что главными темами марафона в этом году стали «Искусственный интеллект», «Экосистемы будущего», «Атомная индустрия» «Молодая наука России» и более ста других программ.
Организаторы мероприятия также предлагают принять участие в розыгрыше призов. «Задавайте вопросы спикерам, проходите интеллектуальные тесты и получайте награды: промокоды на онлайн-кинотеатр, образовательную платформу, и платформу Другое Дело», — говорится в сообщении на официальном сайте организации.
Всего в «Новом знании» принимают участие восемь городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск и Калининград. Мероприятие продлится с 20 по 22 мая. Ранее сообщалось, что одним из спикеров марафона станет американский предприниматель Илон Маск.
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