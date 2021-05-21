В России увеличивают производство вакцины от коронавируса

Планируется увеличить мощность производства вакцины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Производство вакцины «КовиВак» рассчитывают увеличить в ближайшее время. Об этом сообщил директор центра им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов 22 мая на марафоне «Новые знания» в Новосибирске.

«Наши мощности — порядка 7—8 млн доз в год, которые мы в ближайшее время предполагаем увеличить за счет модернизации оборудования», — цитирует «Интерфакс» директора центра. Ишмухаметов отметил, что одно из качеств «КовиВак» — отсутствие побочных эффектов.

Ишмухаметов также заявил, что в ходе работы над вакциной удалось решить поставленную задачу. Вирус сохранил свои иммуногенные свойства.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России запустят четвертую вакцину от коронавируса. Сейчас в России используют три вакцины. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», пишет телеканал 360.