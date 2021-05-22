22 мая 2021
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20 мая 2021

В Пермском крае школы досрочно завершают учебный год

© Служба новостей «URA.RU»
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Минобразования Пермского края рекомендовало школам отпустить учеников на каникулы Фото:

В Пермском крае школам рекомендовано досрочно завершить образовательный процесс. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Министерство образования и науки Пермского края рекомендовало школам завершить учебный год в очно-дистанционном режиме. В тех классах, где уже возможно выставление итоговых отметок, рекомендуем сделать это сейчас. Экзамены для 9 и 11 классов пройдут в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Окончательное решение школы принимают самостоятельно. Они могут продолжить проводить занятия очно с соблюдением всех мер безопасности, либо перевести школьников на дистанционный режим обучения.

Ранее во всех учреждениях образования региона усилили меры безопасности, в том числе проходной режим. Такие меры были приняты после нападения 17-летнего учащегося березниковского лицея на педагога. Сейчас школьник находится под стражей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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