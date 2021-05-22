Сергей Миронов провел викторину для уральских эсеров

Глава фракции выступил перед своими единомышленниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Екатеринбурге состоялся семинар представителей партии «Справедливая Россия — За правду». На конференции собрались координаторы наблюдателей за голосованием в Госдуму РФ. Как передает корреспондент URA.RU, на мероприятие «Справедливый наблюдатель» приехал лидер фракции Сергей Миронов.

«Этот семинар очень важный. Мы готовим 120 тысяч наблюдателей. А наши комиссары будут руководить коллективами до 1500 человек», — рассказывает Сергей Миронов.

На семинаре встретились координаторы всего Уральского федерального округа. На обучении представители партии работают в командах, выполняя различные задания и обсуждая сложности во время проведения голосования.

После своего выступления перед однопартийцами, глава фракции провел небольшую викторину с участниками семинара. В своих вопросах Миронов постарался смоделировать трудную для наблюдателей ситуацию. Однако все шесть команд справились с заданиями, а лидер партии выразил благодарность всем координаторам.

«Все сегодня присутствующие уже 100% готовы к предстоящим выборам. Видно, что они уже профессионально знают свои обязанности. Но нет предела совершенству. Они наберутся опыта, став еще лучше», — заявил Сергей Миронов.

В общей сложности такие мероприятия пройдут в 16 городах России. Встреча в Екатеринбурге стала восьмой по счету. До этого они проходили в Самаре, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге и Якутске.