Суд вынес приговор жителю ХМАО, сутки бившего ребенка в квартире

Жителя Нижневартовского района признали виновным в грабеже, вымогательстве и похищении подростка Фото: Илья Московец © URA.RU

Нижневартовский суд признал виновным 21-летнего жителя Нижневартовского района, который в конце 2019 года избивал подростка и почти сутки насильно удерживал его в квартире, требуя денег. Также выяснилось, что за несколько дней до произошедшего молодой человек совершил еще два преступления. Мужчина проведет в тюрьме более 6,5 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по ХМАО.

«21 декабря 2019 года в период с 21 до 24 часов подсудимый ударил подростка головой о багажник своего автомобиля и с силой затолкал в салон, после чего перевозил в пределах города Нижневартовск, периодически нанося удары руками и требуя деньги. Затем насильно привел потерпевшего в квартиру где против воли удерживал до 18 часов 22 декабря 2019 года, до прибытия сотрудников полиции», — заявили в ведомстве, добавив, что подросток смог рассказать маме о произошедшем, когда ему подсудимый дал телефон, чтобы сообщить родственникам, что все в порядке.

При этом за несколько дней до инцидента, 21-летний молодой человек совершил еще два преступления. Он украл у местного жителя сотовый телефон и требовал у него 15 тысяч рублей, неоднократно избивая потерпевшего. Суд в итоге приговорил подсудимого к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пошла под суд банда байкеров. Они всю ночь удерживали в гараже своего товарища. Угрожали ножом, избили и заставили написать расписку и передать им принадлежащий ему автомобиль.