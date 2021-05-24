Часть российских СМИ освободят от отчета за иностранные доходы

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Поправки опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов Фото:

Министерство цифрового развития РФ предложило освободить государственные СМИ от обязанности отчитываться об иностранном финансировании, так как через них невозможны попытки влияния извне. Соответствующие поправки опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о поправках, которые дополнят список исключений в статье 19.2 закона «О СМИ». «СМИ, учредителями которых выступили федеральные органы госвласти или учрежденные ими организации или организации, основная деятельность которых финансируется за счет федерального бюджета», — объясняют авторы инициативы.

В Минцифре также отметили, что возможность влияния на информационное пространство РФ имеют место быть только в коммерческих СМИ, которые не имеют госфинансирования. В ведомстве также уточнили, что возможные изменения не окажут влияние на достижение целей законодательства в плане контроля за деятельностью СМИ.

Ранее Минюст признал издание «Медуза» иноагентом для того, чтобы соблюсти действующее законодательство России. Журналисты Bellingcat заявляли, что с помощью этого издания Британия якобы пыталась ослабить Россию, передает агентство Nation News. Некоторое время спустя издание «Vtimes» также внесли в реестр зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, передает РАПСИ. Согласно закону, который подписал президент РФ Владимир Путин, в стране вводят штрафы для СМИ, которые распространяют материалы СМИ-иноагентов без указания их статуса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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