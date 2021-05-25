Аналитик сообщил о рекордной валютной дыре в банках России

Валютные обязательства банков превышают их активы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Отрицательные чистые валютные активы банковского сектора побили исторический рекорд, образовав «дыру» в 15 миллиардов долларов США. Это случилось из-за отсутствия валютного капитала у финансовых организаций. Такую информацию сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля», — цитирует РИА «Новости» Осадчего. По его словам, «дыра в валютном балансе» составляет 15 миллиардов долларов США.

Ранее сообщалось, что банки повысили лимиты по новым кредитным картам. По оценкам аналитиков, средний лимит по новым кредиткам в апреле достиг максимума с начала 2019 года — 72,9 тысячи рублей, передает RT. Показатель за месяц увеличился на 5,2%. Такая тенденция связана с восстановлением экономики и ростом спроса граждан России на заем, дополняет Nation News.