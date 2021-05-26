Бывшего пермского министра ищут судебные приставы

Судебные приставы возбудили исполнительные производства в отношении экс-министра Александра Шицына Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В отношении бывшего министра ЖКХ Пермского края Александра Шицына судебные приставы возбудили семь исполнительных производств. По данным картотеки ФССП России, Шицын должен уплатить штрафы на общую сумму 42 тысячи рублей.

«Шицын Александр Борисович — Штраф иного органа: 10000.00 руб. Исполнительский сбор: 1000.00 руб.», — отражено в картотеке. Всего там три аналогичные записи и еще четыре, где штраф составляет три тысячи рублей. Отмечается, что штрафы по 3000 рублей были вынесены по решению УФАС России по Пермскому краю.

В беседе с корреспондентом URA.RU Шицын пояснил, что впервые слышит о возбужденных исполнительных производствах. Он уточнил, что сейчас непременно уточнит, на основании чего эти производства были возбуждены.

URA.RU рассказывало, что пермские судебные приставы списывают деньги со счетов горожан по уже погашенным долгам. Также в начале этого года в числе должников оказались члены правительства Пермского края и местные депутаты. Шицын был депутатом заксобрания Пермского края до октября 2018 года, а до марта 2020 года был министром ЖКХ.

Скрин: ФССП России

Скрин: ФССП России