Члены пермского правительства уклоняются от уплаты штрафов ГИБДД

Министром культуры Пермского края Вячеславом Торчинским (слева) и вице-премьером Дмитрием Самойловым (в центре) занялись судебные приставы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Вице-премьер правительства Пермского края Дмитрий Самойлов и его подчиненный, региональный министр культуры Вячеслав Торчинский, вовремя не платят штрафы ГИБДД. В картотеке судебных приставов сказано, что в отношении топ-чиновников запущена процедура принудительного взыскания долгов.

«Должник Торчинский Вячеслав Маркович — штраф ГИБДД: 500 рублей, должник Самойлов Дмитрий Иванович — штраф ГИБДД: 1500 рублей», — сказано в картотеке ФССП РФ. В отношении экс-мэра Перми Самойлова 21 января возбуждено одно исполнительное производство по постановлению от 21 октября 2020 года.

В отношении министра культуры возбуждено два исполнительных производства: 18 декабря 2020 года и 1 февраля 2021 года. Постановления по административным делам были вынесены 24 августа и 7 октября 2020 года соответственно.

URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства культуры Пермского края с просьбой пояснить, почему Самойлов и Торчинский уклоняются от уплаты штрафов. На момент публикации ответ получен не был.

24 августа, когда Торчинскому выписывали первый штраф, в Перми готовились к визиту министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова. 7 октября (второй штраф) в Перми состоялась церемония инаугурации губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. 21 октября, когда был наложен штраф на Самойлова, министр территориальной безопасности Виктор Батмазов решил научить пермских чиновников правильно наказывать людей за отсутствие масок.

Скрин: сайт ФССП РФ

Скрин: сайт ФССП РФ