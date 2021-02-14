Пермский депутат не отдает деньги, которые взял после выборов

С депутата гордумы Перми Дмитрия Федорова взыскали 4,3 млн рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

С депутата Пермской городской думы Дмитрия Федорова взыскали более 4,3 млн рублей, которые он взял у некоего Вячеслава Волкогона по расписке в 2016 году. По данным, содержащимся в ГАС «Правосудие», Федоров с наличием долга, который появился у него через три месяца после избрания депутатом, не согласен и настаивает на том, что кредитор не мог дать ему такую сумму.

«Взыскать с Федорова Дмитрия Александровича в пользу Волкогона Вячеслава Владимировича сумму долга в размере 3 500 000 рублей, проценты в размере 832 807 рублей 60 копеек, расходы по оплате государственной пошлины 29 864 рубля», — сказано в решении Мотовилихинского районного суда. Судебные приставы в начале февраля возбудили по делу исполнительное производство.

В материалах судов первой и апелляционной инстанции отсутствует информация о цели займа и взаимоотношениях Федорова с Волкогоном. Сам депутат в суде заявлял, что Волкогону не было смысла давать ему деньги в долг, поскольку раньше какие-либо отношения с ним отсутствовали. Также в материалах дела есть ссылки на «психологическое давление при написании расписки». Но суд с этим не согласился, указав на то, что Федоров не пытался оспорить договор займа сразу после его заключения, а также не обращался в правоохранительные органы.

URA.RU попросило Федорова прокомментировать данное решение суда и рассказать про давление, которое на него, возможно, оказывали. Депутат прочитал сообщение в мессенджере, но не ответил на него. Контактами Волкогона редакция не располагает.

Скрин: сайт ФССП РФ