26 мая 2021

В Сургуте рэкетир в парике вымогал у бизнесмена 15 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие рэкетира отправлено на экспертизу (архивное фото) Фото:

Сургутские полицейские задержали рэкетира, который с париком на голове требовал у предпринимателя 15 миллионов рублей, находясь у него в кабинете и угрожая предметом похожим на оружие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«В кабинет директора предприятия пришёл мужчина и стал угрожать ему физической расправой, при этом демонстрируя предмет, внешне схожий с пистолетом. Он потребовал выдать ему 15 миллионов рублей. Воспользовавшись моментом, потерпевший нажал „тревожную кнопку“. Налётчик, увидев это, испугался, что на место прибудут сотрудники полиции и убежал», — рассказали в окружной полиции.

Бизнесмен узнал в грабителе бывшего сотрудника, который недавно уволился из фирмы. Тот пытался изменить внешность с помощью парика и медицинской маски, но все равно был опознан. Благодаря этому полицейским удалось оперативно задержать рэкетира. «Следователем УМВД России по г. Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ „Разбой“», — добавили в пресс-службе УМВД ХМАО. Подозреваемый арестован на два месяца. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что инцидент произошел в компании «Нева-трейд», которая занимается оптовой торговлей продуктами питания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе мужчина пытался украсть из магазина 19 палок колбасы. За это ему грозит два года лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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