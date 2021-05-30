30 мая 2021
29 мая 2021
28 мая 2021

Жители пермского города пожаловались на пьяного врача. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В истории с пьяным врачом разбирается минздрав края Фото:

Жители города Березники Пермского края через соцсети разместили жалобу на врача, который вышел на дежурство в пьяном виде. В паблике «Подслушано Березники» 31 мая выложено видео, на котором заметно, что медик находится в неадекватном состоянии. В минздраве региона уже заявили, что врач будет уволен.

Местные жители приехали в краевую больницу имени Вагнера в Березниках, чтобы навестить пожилую родственницу и никак не могли дождаться хирурга, который должен был сделать перевязку. «Заходим в ординаторскую и следующую картину, — говорится в сообщении, подписанном Аленой Казаковой. — Вы можете посмотреть на видео».

На столике в ординаторской стояла бутылка водки. Врач сидел за столом и не мог ответить, когда появится доктор, чтобы сделать перевязку. На втором ролике врач уже спит на диване и не может отвечать на вопросы. Кто-то из медсестер просит не снимать и обещает, что скоро из другой больницы приедет «другой дежурный хирург».

«Как можно дежурному врачу в таком состоянии доверить что-либо делать, тем более когда пациент должен быть под наркозом!!! В отделение люди проступали одни за другим, а их даже посмотреть некому!!!» — возмущалась автора поста.

В минздраве Пермского края изданию «59.ру» подтвердили, что врач был нетрезв. «Врача с признаками алкогольного опьянения отстранили от работы, — заявили в пресс-службе минздрава. — В больнице проводится проверка, к врачу применили меры дисциплинарного взыскания с последующим увольнением».

Жалоба появилась в популярном паблике

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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