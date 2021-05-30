В истории с пьяным врачом разбирается минздрав края Фото: Екатерина Сычкова

Жители города Березники Пермского края через соцсети разместили жалобу на врача, который вышел на дежурство в пьяном виде. В паблике «Подслушано Березники» 31 мая выложено видео, на котором заметно, что медик находится в неадекватном состоянии. В минздраве региона уже заявили, что врач будет уволен.

Местные жители приехали в краевую больницу имени Вагнера в Березниках, чтобы навестить пожилую родственницу и никак не могли дождаться хирурга, который должен был сделать перевязку. «Заходим в ординаторскую и следующую картину, — говорится в сообщении, подписанном Аленой Казаковой. — Вы можете посмотреть на видео».

На столике в ординаторской стояла бутылка водки. Врач сидел за столом и не мог ответить, когда появится доктор, чтобы сделать перевязку. На втором ролике врач уже спит на диване и не может отвечать на вопросы. Кто-то из медсестер просит не снимать и обещает, что скоро из другой больницы приедет «другой дежурный хирург».

«Как можно дежурному врачу в таком состоянии доверить что-либо делать, тем более когда пациент должен быть под наркозом!!! В отделение люди проступали одни за другим, а их даже посмотреть некому!!!» — возмущалась автора поста.

В минздраве Пермского края изданию «59.ру» подтвердили, что врач был нетрезв. «Врача с признаками алкогольного опьянения отстранили от работы, — заявили в пресс-службе минздрава. — В больнице проводится проверка, к врачу применили меры дисциплинарного взыскания с последующим увольнением».

Жалоба появилась в популярном паблике Скрин: «Поодслушано Березники», «ВКонтакте»