Но у оппозиции еще есть шансы побороться, правда уже осенью Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Большинство оппозиционных кандидатов не смогли победить на предварительном голосовании «Единой России» по выборам в думу Нижневартовска. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к организации и проведению праймериз во втором по величине городе ХМАО.

«Явную оппозицию на праймериз „Единой России“ представляли люди, прямо связанные с корпорацией „Славтэк“. Всех их обошли либо беспартийные кандидаты, либо члены партии „Единая Россия“», — добавил инсайдер.

Источник также сообщил, что все действующие депутаты городской думы, подавшие документы на участие в праймериз, одержали победу и имеют шансы составить костяк новой думы, выборы в которую пройдут осенью. «Но в праймериз победили и новые люди, так что дума потенциально может обновиться», — заявил спикер, но до официальных итогов не стал называть фамилии победителей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО откладывается оглашение результатов праймериз ЕР. Они станут известны лишь 1 июня из-за большого количества проголосовавших югорчан.