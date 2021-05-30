30 мая 2021
29 мая 2021
28 мая 2021

В Нижневартовске оппозиция не смогла победить на праймериз ЕР. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация. Нижневартовск, администрация нижневартовска
Но у оппозиции еще есть шансы побороться, правда уже осенью Фото:

Большинство оппозиционных кандидатов не смогли победить на предварительном голосовании «Единой России» по выборам в думу Нижневартовска. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к организации и проведению праймериз во втором по величине городе ХМАО.

«Явную оппозицию на праймериз „Единой России“ представляли люди, прямо связанные с корпорацией „Славтэк“. Всех их обошли либо беспартийные кандидаты, либо члены партии „Единая Россия“», — добавил инсайдер.

Источник также сообщил, что все действующие депутаты городской думы, подавшие документы на участие в праймериз, одержали победу и имеют шансы составить костяк новой думы, выборы в которую пройдут осенью. «Но в праймериз победили и новые люди, так что дума потенциально может обновиться», — заявил спикер, но до официальных итогов не стал называть фамилии победителей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО откладывается оглашение результатов праймериз ЕР. Они станут известны лишь 1 июня из-за большого количества проголосовавших югорчан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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